Galatasaray 2-0 Başakşehir Maç Sonucu

İSTANBUL’DA GALATASARAY’IN GALİBİYETİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in son haftasında Başakşehir’i 2-0 ile geçerek önemli bir galibiyet elde ediyor. Maçın başlama düdüğü ile birlikte her iki takım da etkili bir oyun ortaya koyuyor.

MAÇın DAKİKALARI

Maçın ikinci yarısında 51. dakikada Deniz Türüç’ün ceza yayı sol tarafından yaptığı ortada, altıpas üzerinde Ömer Ali Şahiner’in kafa vuruşu kaleci Muslera tarafından son anda kurtarılıyor. 65. dakikada Ahmed Kutucu’nun ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeliyor. 69. dakikada Keny, Davinson Sanchez’i geçerek sağ taraftan ceza sahasına kadar ilerleyip, pasını Deniz Türüç’e veriyor. Ancak bu oyuncunun vuruşu savunma tarafından engelleniyor.

81. dakikada, Kaan Ayhan’ın sağ taraftan yaptığı ortada, arka direkte Victor Osimhen kafa ile topu ağlara gönderiyor ve durumu 2-0 yapıyor. Maçta hakem olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alıyor.

TAKIMLAR VE GOLLER

Galatasaray’da kaleci Fernando Muslera, 90. dakikada Günay Güvenç ile değiştiriliyor. Sahada yer alan diğer oyuncular arasında Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Dries Mertens, Ahmed Kutucu ve Victor Osimhen bulunuyor. Mertens, 17. dakikada penaltı golü ile takımına ilk sayıyı kazandırıyor.

Başakşehir’de ise kaleci Muhammed Şengezer, Leo Duarte, Jerome Opoku, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Ömer Ali Şahiner, Joao Figueiredo, Umut Güneş, Yusuf Sarı ve Philippe Keny takımdaki oyuncular arasında. Bu maçta sarı kart gören oyuncular ise Victor Osimhen ve Przemyslaw Frankowski (Galatasaray), Ousseynou Ba, Jerome Opoku ve Yusuf Sarı (Başakşehir) oluyor.