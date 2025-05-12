Galatasaray, 24. Kere Finalde Mücadele Edecek

GALATASARAY, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİNE ÇIKIYOR

Galatasaray, Trabzonspor ile karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinde 24. kez mücadele ediyor. Türkiye Kupası finalinde zorlu rakibi Trabzonspor ile 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep’te yer alan Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Sezonu iki kupayla bitirmek isteyen ve Süper Lig’de kalan 3 haftada en az 1 puan alması durumunda şampiyon olacak sarı-kırmızılılar, öncelikle Türkiye Kupası’nda sahne alacak. Cimbom, ayrıca 6 yıl aradan sonra Türkiye Kupası finalinde mücadele ediyor.

Galatasaray, Türkiye Kupası’nın ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonunda finalde Fenerbahçe ile karşılaştı. İki maç üzerinden oynanan bu eşleşmede sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertli rakibini 2-1’lik skorlarla geçerek kupayı kazanan ilk takım oldu. Son olarak 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası final maçı oynandı. Galatasaray, 15 Mayıs 2019 tarihinde Sivas’ta Akhisarspor’u 3-1’lik skorla mağlup ederek kupa sevinci yaşadı.

Galatasaray, Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma ile Türkiye Kupası ve Federasyon Kupası isimleri altında düzenlenen organizasyonda finalde 24. kez yer alacak. Türkiye Kupası’nda en çok başarı elde eden takım olarak 18 kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, bu alanda açık farkla lider durumda. Sarı-kırmızılıların ardından Beşiktaş 11, Trabzonspor 9 ve Fenerbahçe ise 7 kez kupaya uzandı. Galatasaray, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı kazanarak müzesine götürdü.