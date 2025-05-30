Galatasaray, 25. kez şampiyon oldu

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK TAKDİMİ

Trendyol Süper Lig’de üst üste 3, toplamda 25. kez şampiyon olan Galatasaray, sezonu RAMS Başakşehir galibiyetiyle kapattı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’in 38. ve son hafta maçında RAMS Başakşehir’i konuk etti. RAMS Park’taki karşılaşmada iki takım da pozitif futbol sergilese de pozisyon yaratmada zorluk çekti. Galatasaray, 17. dakikada Dries Mertens’in penaltıdan bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da orta saha mücadelesinin ağırlığı hissedildi. Ev sahibi ekipte 81. dakikada sahneye çıkan Victor Osimhen, skoru belirleyen golü attı. Maç, Galatasaray’ın 2-0’lık avantajıyla sona erdi.

GALATASARAY’IN PUAN DURUMU

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig 2024-25 sezonunu 95 puanla şampiyon tamamladı. Bu sezon ligdeki 36 karşılaşmada 30 galibiyet, 5 beraberlik elde eden Galatasaray, yalnızca 1 kez yenildi. Bu başarı, üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluklarına ulaşmalarını sağladı. Galatasaray, 91 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR’İN SEZON SONUCU

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’de 2024-25 sezonunu 5. sırada tamamladı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde 36 müsabakada 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Topladıkları 54 puanla beşinci sırayı elde eden turuncu-lacivertli ekip, Türkiye’yi UEFA Konferans Ligi’nde temsil etme hakkı kazandı.

GALATASARAY’IN İÇ SAHA BAŞARISI

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon iç sahada hiçbir mağlubiyet yaşamadı. Taraftarının önündeki son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde 1-0’lık skorla alan “Cimbom”, bu sezonda RAMS Park’ta oynadığı 18 lig maçında da kaybetmedi. Galatasaray, bu müsabakalarda 15 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. İç sahadaki 18 lig maçında 46 gol atarken kalesinde sadece 15 gol gördü.

KAZANILAN DÖNEM

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 11 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Son yenilgisini ligde 29. haftada Beşiktaş’a karşı aldıktan sonra, sonrasındaki 11 karşılaşmayı zaferle tamamladı. Bu dönemde Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK, Trabzonspor ve Göztepe’yi 2-0; Bellona Kayserispor’u 3-0; RAMS Başakşehir’i 1-0; Net Global Sivasspor’u 4-1 ve ikas Eyüpspor’u da 5-1 mağlup etti. Kupada da Fenerbahçe’yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor’u 5-1 ve Trabzonspor’u 3-0 yenmeyi başardı. Bu süreçte 32 gol atan Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.

SON MAÇTA GOL YEMEDİ

Galatasaray, son 5 resmi müsabakasında kalesini gole kapadı. “Cimbom”, bu süreçte Süper Lig’de Trabzonspor ve Göztepe’yi 2-0; Bellona Kayserispor’u 3-0, Başakşehir’i ise 1-0 yendi. Ziraat Türkiye Kupası finalinde ise Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek kupayı kazandı. Galatasaray, bu sezon 36 lig maçının 15’inde kalesini gole kapatmayı başardı ve 31 golle bu alanda dikkat çekti.

VAR İLE PENALTILIK POZİSYON

Galatasaray, mücadelenin 15. dakikasında Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Sarı-kırmızılı ekibin sol kanattan kullandığı taç sonrasında ceza sahasında Victor Osimhen ile Ousseynou Ba’nın mücadelesinde top Ba’nın koluna geldi. Devam kararı veren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu yeniden izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

MUSLERA’NIN VEDA ZAMANI

İtalya’nın Lazio takımından 2011 yılında transfer edilen Fernando Muslera, Galatasaray kariyerini kapattı. 14 sezonda 19 kupa kazanan Muslera, RAMS Başakşehir müsabakasında 89. dakikada Günay Güvenç’e yerini bıraktı. Taraftarların tezahüratları ve alkışları eşliğinde kenara yürüyen Muslera, yaptığı dönüş ile hala unutulmaz bir isim olduğunu gösterdi.

CRİTİK KURTARIŞ VE GOL SEVİNCİ

Galatasaray kariyerini sonlandıran kaleci Fernando Muslera, maçta yaptığı kritik kurtarış ile dikkat çekti. Maçın 51. dakikasında yapılan ortada Muslera, Ömer Ali Şahiner’in kafasından gelebilecek olan topa harika bir refleksle müdahale etti. Bu an sonrası taraftarlar, Muslera’ya sevgi gösterilerinde bulundu.

DRIES MERTENS’İN VEDA GOLÜ

Galatasaray’daki son maçına çıkan Dries Mertens, gol sevinci yaşadı. 17. dakikada penaltıdan fileleri havalandıran Belçikalı oyuncu, takımdan ayrılmadan önce 52 resmi maçta 6. golünü attı. “Seni seviyorum” notuyla eşinin yaptığı gol anonsunun ardından saha arkadaşları Mertens’i omuzlara alarak taraftarın alkışları eşliğinde sahayı terketti.

OSIMHEN’İN GOL KRALLIĞI

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, ligde 26. golünü attı. Son maçında skoru belirleyen bu gol, onu gol krallığına yaklaştırdı. Taraftarlar, Osimhen’in takımda kalmasını istiyor ve bunun için yoğun tezahüratta bulunuyor. Sezonu 41 resmi müsabakada 37 golle tamamlayan Osimhen, Galatasaray’ın bu sezonki Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarındaki en önemli isimlerinden biri oldu.

YENİ SEZON İZNİ

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 ay izin yapacak. Teknik ekip ve futbolcular, Başakşehir maçıyla 2024-25 sezonunu kapattı. Futbolcular, temmuz ayının başında İstanbul’da yeni sezon hazırlıklarına devam etmek üzere bir araya gelecek.