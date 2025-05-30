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Galatasaray, 25. Şampiyonluğu Kutladı

GALATASARAY’IN 25. ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluğa ulaşarak RAMS Park’ta büyük bir kutlama gerçekleştirdi. Süper Lig’in 38. ve son haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, müsabakayı 2-0 kazanarak şampiyonluğu ilan etti.

KUPALAR PLATFORMDA YER ALDI

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından orta saha yuvarlağına özel bir platform kuruldu. Galatasaray’ın bu sezon kazandığı Süper Lig şampiyonluk kupası ve Ziraat Türkiye Kupası, platformda yer alan kürsülere konuldu. Platformun üst kısmında oluşturulan kemerde “Türkiye’nin ilk ve tek 5 yıldızlı şampiyonu” ifadeleri ile 25. şampiyonluk logosu dikkat çekti. Kulüp başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ yöneticileri, teknik ve idari ekip sırayla platformda yer aldı.

TEKNİK DİREKTÖR VE FUTBOLCULARIN ŞARKILI KUTLAMASI

Teknik direktör Okan Buruk, Kenan Doğulu’ya ait “Rütbeni Bilicen” şarkısı eşliğinde platforma yürüdü. Buruk’a oğlu Ali Yiğit ve eski eşi Nihan Akkuş eşlik etti. Tecrübeli teknik ekibin lideri, üzerinde 5 yıldızlı Galatasaray logosu olan bir tişörtle poz verdi. Futbolcular da kendi seçtikleri şarkılarla podyuma çıktı ve eşleri ile çocukları onlara eşlik etti. Kaptan Muslera, en son podyuma gelerek taraftara “Her şey için teşekkürler. Sizi seviyorum.” diyerek veda etti.

KUTLAMA ŞOVU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Tören, iki kupanın kaldırılması, konfeti, sarı-kırmızı duman ve alev şovları ile sona erdi. Galatasaraylı futbolcular, o anlarda dans ettikleri “Pode Sentar” şarkısının sahibi MC Livinho’nun da sahne aldığı kutlamayı coşkuyla yaşadı. Galatasaray, 25 Mayıs Pazar günü ise Süper Lig kupasını yaklaşık 700 bin taraftarının önünde Yenikapı Miting Alanı’nda kaldırmıştı.

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