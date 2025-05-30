Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Kutladı

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

Trendyol Süper Lig’de üst üste üç, toplamda 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, RAMS Park’ta bir kutlama etkinliği düzenledi. Ligin 38. ve son haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-0 kazanarak şampiyonluğu kutlama fırsatı buldu.

KUTLAMA HAZIRLIKLARI VE TÖREN

Müsabakanın sona ermesinin ardından meydana kurulan platform, sarı-kırmızılıların bu sezon elde ettiği Süper Lig şampiyonluk kupası ve Ziraat Türkiye Kupası ile donatıldı. Platformun etrafındaki kemerde “Türkiye’nin ilk ve tek 5 yıldızlı şampiyonu” ifadesi yer aldı. Kulüp başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ yöneticileri ile teknik ve idari ekip platformda yerlerini aldı. Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, seçtikleri şarkılar eşliğinde platforma girdi. Okan Buruk, Kenan Doğulu’nun “Rütbeni Bilicen” şarkısı eşliğinde sahneye çıktı. Buruk’a oğlu Ali Yiğit ve eski eşi Nihan Akkuş da eşlik etti.

Tecrübeli teknik adam, 5 yıldızlı Galatasaray logosunun bulunduğu tişört ile poz verdi. Ardından futbolcular da kendi seçtikleri parçalarla podyuma yürüdü ve eşleri ile çocukları da onlara eşlik etti. Son olarak kaptan Muslera, taraftara “Her şey için teşekkürler. Sizi seviyorum.” diyerek veda etti. Tören, iki kupanın kaldırılması, konfeti, sarı-kırmızı duman ve alev şovlarıyla sona erdi. Ayrıca Galatasaraylı futbolcuların dans ettiği “Pode Sentar” şarkısının sahibi MC Livinho da etkinlikte sahne aldı. Galatasaray, Süper Lig kupasını 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı’nda yaklaşık 700 bin taraftarının önünde kaldırdı.