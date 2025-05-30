Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu Kutladı

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI RAMS PARK’TA GERÇEKLEŞTİ

Trendyol Süper Lig’de üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, RAMS Park’ta bir kutlama düzenledi. Süper Lig’in 38. ve son haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, rakiplerini 2-0 yenerek şampiyonluk başarısını taçlandırdı. Müsabakanın sona ermesiyle birlikte orta saha yuvarlağına bir platform kuruldu. Galatasaray’ın bu sezon kazandığı Süper Lig şampiyonluk kupası ve Ziraat Türkiye Kupası, platformda yer alan kürsülere konuldu. Platform için oluşturulan kemerde “Türkiye’nin ilk ve tek 5 yıldızlı şampiyonu” ifadeleri ile birlikte 25. şampiyonluk logosu yer aldı.

KULÜP YÖNETİMİ VE TEKNİK EKİP PLATFORMDA BULUŞTU

Sırasıyla kulüp başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ yöneticileri ile teknik ve idari ekip platforma geldi. Ardından teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, seçtikleri şarkılar eşliğinde platforma yürüdü. Okan Buruk, Kenan Doğulu’ya ait olan “Rütbeni Bilicen” şarkısı eşliğinde sahneye çıktı. Buruk’a oğlu Ali Yiğit ve eski eşi Nihan Akkuş da eşlik etti. Tecrübeli teknik adam, önünde 5 yıldızlı Galatasaray logosunun bulunduğu tişörtle poz verdi. Futbolcular da kendi seçtikleri müziklerle podyuma çıktılar ve eşleri ile çocukları da onlara eşlik etti.

KAPTAN MUSLERA’DAN DUYGULU VEDA

Törenin en sonunda sahneye en son çıkan kaptan Muslera, taraftara “Her şey için teşekkürler. Sizi seviyorum.” diyerek veda etti. Kutlama, iki kupanın havaya kaldırılması, konfeti yağmurları, sarı-kırmızı duman ve alev şovlarıyla sona erdi. Ayrıca, Galatasaraylı futbolcuların dans ettiği “Pode Sentar” şarkısının sahibi MC Livinho da bu kutlama sırasında sahne aldı. Galatasaray, Süper Lig kupasını 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı’nda yaklaşık 700 bin taraftarın önünde kaldırmıştı.