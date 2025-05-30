Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu Kutladı

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Trendyol Süper Lig’de, üst üste 3 kez, toplamda ise 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, RAMS Park üzerinde etkileyici bir “ışık şov” düzenledi. Kutlama gecesinde, Osimhen’in abisinin yaptığı açıklamalar da taraftarların ilgi odağı oldu. Peki, Osimhen’in abisi kimdir ve ne dedikleri merak ediliyor?

PATRICK ANDREW OSIMHEN’İN AÇIKLAMALARI

Sarı-kırmızılıların Başakşehir maçı sonrasındaki şampiyonluk kutlamasında yer alan Osimhen’in abisi Patrick Andrew Osimhen, bu geceye damgasını vurdu. Muhabir Mehmet Batuhan Ağır, Patrick Andrew Osimhen ile gerçekleştirdiği mülakatta bazı detayları paylaştı. Ağır, “Osimhen’in abisi Patrick Andrew Osimhen ile konuştum. ‘Sence Osimhen hangi takıma gidecek?’ diye sordum. Güldü ve ‘Bence burada kalacak’ dedi. ‘Şaka mı yapıyorsun?’ dedim. ‘O burayı çok seviyor’ dedi.” şeklindeki sözlerini aktardı. Bu açıklamalar, Osimhen’in geleceği hakkında yeni spekülasyonlar oluşturuyor.