Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu Kutladı

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Trendyol Süper Lig’de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, RAMS Park üzerinde bir “ışık şov” düzenledi. Kutlama gecesinde, Victor Osimhen’in abisinin sözleri taraftarların dikkatini çekti. Peki, Osimhen’in abisi kim ve ne dedi?

PATRICK ANDREW OSIMHEN’İN AÇIKLAMALARI

Sarı kırmızılıların Başakşehir maçı sonrasında gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamasında yer alan Osimhen’in abisi Patrick Andrew Osimhen, müjdeli bir açıklama yaptı. Muhabir Mehmet Batuhan Ağır, Patrick Andrew Osimhen ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı. Ağır’ın belirttiğine göre, “Osimhen’in abisi Patrick Andrew Osimhen ile konuştum. ‘Sence Osimhen hangi takıma gidecek?’ diye sordum. Güldü ve ‘Bence burada kalacak’ dedi. ‘Şaka mı yapıyorsun?’ dedim. ‘O burayı çok seviyor’ dedi,” şeklinde ifadeler kullandı. Victor Osimhen’in ağabeyi Patrick Andrew Osimhen, kardeşinin Galatasaray’daki geleceği konusunda olumlu bir görüş paylaştı.