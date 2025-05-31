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Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu Kutladı

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

Trendyol Süper Lig’de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, RAMS Park’ta etkileyici bir “ışık şov” düzenledi. Kutlama etkinliği, takımın elde ettiği başarıları taraftarlarıyla paylaşma fırsatı sundu.

OSIMHEN’İN ABİSINDEN AÇIKLAMALAR

Bu özel gecede, Victor Osimhen’in abisi Patrick Andrew Osimhen’in sözleri de dikkat çekti. Başakşehir maçı sonrası Galatasaray’ın Rams Park’taki kutlamasında yer alan Patrick Andrew Osimhen, muhabir Mehmet Batuhan Ağır ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Ağır, “Osimhen’in abisi Patrick Andrew Osimhen ile konuştum. ‘Sence Osimhen hangi takıma gidecek?’ diye sordum. Güldü ve ‘Bence burada kalacak’ dedi. ‘Şaka mı yapıyorsun?’ dedim. ‘O burayı çok seviyor’ dedi.” diye aktardı. Victor Osimhen’in gelecek durumu taraftarların merak ettiği konular arasında yer alıyor.

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