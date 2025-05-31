Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Kutladı

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de üst üste 3. kez, toplamda 25. şampiyonluğunu kazanarak RAMS Park’ta büyük bir kutlama gerçekleştirdi. Süper Lig’in 38. ve son haftasında RAMS Başakşehir’i 2-0 yenerek bu başarıyı elde eden sarı-kırmızılılar, galibiyetin ardından coşkuyla şampiyonluğu kutladı.

KUTLAMADA GÖRSEL ŞÖLEN

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından orta sahada özel bir platform kuruldu. Galatasaray’ın bu sezon kazandığı Süper Lig şampiyonluk kupası ve Ziraat Türkiye Kupası bu platformda sergilendi. Platformun üst kısmında 25. şampiyonluk logosu ile “Türkiye’nin ilk ve tek 5 yıldızlı şampiyonu” ifadeleri dikkat çekti. İlk olarak kulüp başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ yöneticileri, ardından teknik ve idari ekip platforma geldi.

DANS VE MÜZİK EŞLİĞİNDE ŞAMPİYONLUK

Teknik direktör Okan Buruk, “Rütbeni Bilicen” şarkısı eşliğinde platforma yürüdü ve oğlu Ali Yiğit ile eski eşi Nihan Akkuş ona eşlik etti. Okan Buruk, 5 yıldızlı Galatasaray logosunun bulunduğu bir tişörtle poz vererek kutlamaya katıldı. Ardından futbolcular kendi seçtikleri parçalara eşlik ederek platforma çıktı. Podyuma çıkan futbolculara eşleri ve çocukları da katıldı. Kutlamanın sonunda kaptan Muslera, taraftara “Her şey için teşekkürler. Sizi seviyorum.” diyerek veda etti. Tören, iki kupanın kaldırılması, konfeti patlatılması, sarı-kırmızı duman ve alev gösterisi ile sona erdi. Ayrıca, Galatasaraylı futbolcuların dans ettiği “Pode Sentar” şarkısının sahibi MC Livinho da etkinlikte sahne aldı. Galatasaray, Süper Lig kupasını 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı’nda yaklaşık 700 bin taraftarının katılımıyla kaldırmıştı.