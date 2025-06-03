Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Kutladı

GALATASARAY’IN 25. ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI

Trendyol Süper Lig’de 25. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, Ankara’da büyük bir organizasyonla kutlama yaptı. Trendyol Süper Lig sezonunun sona ermesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı takan ilk Türk takımı olma unvanını elde etti. Ankara Galatasaraylı İş İnsanları ve Yöneticiler Derneği (AGS) tarafından düzenlenen kutlama etkinliğine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün yönetim kurulu üyeleri, AGS Başkanı Faruk Ünlüsoy ve dernek üyeleri katıldı.

DURSUN ÖZBEK’TEN UMUT VEREN AÇIKLAMALAR

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, etkinlik öncesi gerçekleştirdiği konuşmada Ankara’daki tüm Galatasaraylılara selam gönderdi ve “İnşallah 2026 yılında da 26. şampiyonluğumuz gelecek” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Galatasaraylıların Galatasaray’a gösterdikleri ilginin hiç eksilmemesi ve azalmamasını arzuluyorum. Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Faruk kardeşime de özel teşekkür ediyorum. Her maçta yanımızda, ne sorunumuz olursa olsun yanımızda oluyor” söylemlerini dile getirdi.

KUTLAMA ETKİNLİKLERİ

Kutlama programında, ünlü sanatçı Sıla’nın konseri, ardından pasta kesimi ve DJ performansı yer aldı. Bu özel etkinlik, Galatasaray taraftarları için unutulmaz anlar yaşattı.