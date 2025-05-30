Galatasaray, 25. Şampiyonluk Kutlaması Yaptı

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Trendyol Süper Lig’de ardı ardına 3, toplamda 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, RAMS Park’ta etkileyici bir “ışık şov” gerçekleştirdi. Süper Lig’in son haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan ve 2-0’lık skorla kazanılan karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılar, şampiyonluklarını coşkuyla kutladı.

DROGOLLA ZİRVEDEN 5 YILDIZA HAZIRLIK

Galatasaray, İstanbul’un farklı yerlerinden getirilen 5 yıldızı gösteride kullandı. İlk yıldız, Galatasaray Lisesi’nden; ikincisi Galatasaray Adası’ndan; üçüncüsü Florya Metin Oktay Tesisleri’nden; dördüncüsü ise Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nden kaldırıldı. Bu yıldızlar, stadyumdaki yıldızla birleşerek 5. yıldızı oluşturdu.

RAMS Park üzerinde, UEFA Şampiyonlar Ligi logosu ve kulübün kurucusu Ali Sami Yen’in silueti de yer aldı. Son maçlarına çıkan Fernando Muslera ve Dries Mertens’in siluetlerinin altında “teşekkür” yazıları dikkat çekti. Ayrıca, Osimhen’in bu dönemde taktığı maske ve Nijeryalı futbolcunun Onvo Antalyaspor’a attığı röveşata golüyle ilgili görüntülere de yer verildi. Tüm bunların yanı sıra teknik direktör Okan Buruk’un silueti de gösterinin bir parçası oldu. Yaklaşık 1500 dronun katıldığı bu büyüleyici şov, 25. şampiyonluk görseli ile 5 yıldızlı Galatasaray logosuyla noktalandı.