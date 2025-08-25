Galatasaray, 28 Ağustos’ta Kura Çekimi Yapacak

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA TARİHİ

Geçtiğimiz sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray, 2025/26 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekibin rakiplerinin belirleneceği grup kura çekimi 28 Ağustos Perşembe günü yapılacak. UEFA, maç takvimini ise bir gün sonra yani 29 Ağustos’ta açıklayacak.

KURA ÇEKİMİ DETAYLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları, TSİ 19.00’da Monako’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirilecek. Futbolseverler bu heyecanı TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Yeni formatta turnuva 36 takımla başlayacak. Galatasaray, dört farklı torbadan toplam sekiz rakip ile eşleşecek. Her torbadan bir takımla iç sahada RAMS Park’ta, bir takımla da deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şu ana kadar gruplarda mücadele etmesi kesinleşen 29 takım bulunuyor. Kalan 7 ekip ise 27 Ağustos’ta tamamlanacak play-off maçları sonrasında belli olacak.

GRUPTA DİREKT YER ALACAK TAKIMLAR

Doğrudan grup aşamasına katılacak takımlar arasında şunlar yer alıyor: Galatasaray, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle United, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Club, Villarreal, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Marsilya, Monaco, PSV, Ajax, Sporting, Union Saint-Gilloise, Slavia Prag ve Olympiacos.

MAÇ TAKVİMİ DETAYLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu lig aşamasının karşılaşma tarihleri şöyle olacak:

• 1. Hafta: 16–18 Eylül 2025

• 2. Hafta: 30 Eylül – 1 Ekim 2025

• 3. Hafta: 21–22 Ekim 2025

• 4. Hafta: 4–5 Kasım 2025

• 5. Hafta: 25–26 Kasım 2025

• 6. Hafta: 9–10 Aralık 2025

• 7. Hafta: 20–21 Ocak 2026

• 8. Hafta: 28 Ocak 2026

Eleme turları ve final tarihleri ise şöyle ifade ediliyor:

• Play-off’lar: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026

• Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026

• Çeyrek finaller: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026

• Yarı finaller: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026

• Final: 30 Mayıs 2026 – Budapeşte, Puskas Arena

FİNAL MAÇI DETAYLARI

2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finali, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan 67.215 seyirci kapasiteli Puskas Arena’da oynanacak.