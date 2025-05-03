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Galatasaray, 3’lü Poz Verdi

GALATASARAY’DA COŞKULU ANLAR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında sahasında Sivasspor ile oynadığı maçı 4-1 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Bu zaferin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip, tribünlerdeki taraftarlarla birlikte zafer coşkusunu yaşadı.

FUTBOLCULAR TARAFTARLARI UNUTMADI

Kale arkasındaki taraftarlar, kaptan Fernando Muslera ve Belçikalı futbolcu Dries Mertens’ten 3’lü poz verme isteğinde bulundu. İsteklerini geri çevirmeyen Muslera ve Mertens, taraftarlarla beraber çekim yaparak mutluluklarını pekiştirdi. Bu anlar, takımın birlikteliğini ve taraftar desteğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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