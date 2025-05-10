Galatasaray, 3 Maçta 1 Puan Alırsa Şampiyon

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de geriye kalan 3 maçta sadece 1 puan alması durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Abdülkerim Bardakcı’nın 66, Alvaro Morata’nın ise 84. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Haftaya 26 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle giren Galatasaray, Trabzon deplasmanından dönerken galibiyet sayısını 27’ye çıkardı. Puanını 86’ya çıkaran “Cimbom”, ligdeki en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu. Kalan maçlarda Bellona Kayserispor (E), Göztepe (D) ve RAMS Başakşehir (E) ile mücadele edecek olan Galatasaray, 1 puan alması halinde Fenerbahçe’nin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan edecek.

İKİLİ AVERAJDA GALATASARAY ÖNDE

Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe karşısında ikili averajı elinde bulunduruyor. Ligin ilk yarısında Ülker Stadı’nda 3-1 yendiği rakibiyle ikinci yarıda RAMS Park’ta 0-0 berabere kaldı. İkili averajı elinde tutan “Cimbom”, sezonun sonunda olası puan eşitliğinde ligi rakibinin önünde bitirecek.

BEŞİNCİ YILDIZ İÇİN SON ŞANS

Galatasaray, ligde kalan 3 maçta 1 puan alması durumunda 5. yıldızı takacak. Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip olan sarı-kırmızılılar, bu sezon şampiyon olursa 25. kez zafer turu atacak. Böylece “Cimbom”, formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde eden ilk takım olacak.

TRABZON’DA YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı son 6 Süper Lig maçında yenilgi yaşamadı. Trabzon’da en son 2018-2019 sezonunda 4-0’lık mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 deplasman maçında üç galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı son 5 maçı da kazandı. 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini, sonraki 5 karşılaşmada mağlup etmeyi başardı. “Cimbom”, bu süreçte 2-1, 2-0, 5-1, 4-3 ve 2-0’lık galibiyetler elde etti.

KUPA MAÇI YOLDA

İki takım, 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek. Süper Lig’deki bu randevuyu kazanan Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde tekrar Trabzonspor ile karşılaşacak. Lig şampiyonluğuna çok yaklaşan sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep’teki final maçında Türkiye Kupası’nı da alarak sezonu çifte zaferle kapatmayı hedefliyor.

SON 7 MAÇTA GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, son 7 resmi karşılaşmasında da rakiplerine boyun eğmedi. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezonki tek yenilgisini 29 Mart’ta Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 karşılaşmayı da kazandı. Bu dönemde ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK’yı 2-0, Eyüpspor’u 5-1, Net Global Sivasspor’u 4-1 ve Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti. Galatasaray, kupada ise Fenerbahçe’yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor’u 5-1 yenmeyi başardı. Bu müsabakalarda toplamda 22 gol atan Galatasaray, kalesinde yalnızca 4 gol gördü.

ABDÜLKERİM VE MORATA GOLLERİYLE ÖNE ÇIKTI

Galatasaray’ın milli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, resmi maçlarda 5. golünü attı. Trabzonspor maçında 66. dakikada attığı kafa golüyle takımına katkı sağladı. Süper Lig’deki 31. maçında 3. kez gol sevinci yaşayan milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda birer golü daha bulunuyor.

Galatasaray’ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata da resmi maçlarda 6. kez ağları sarstı. Ara transfer döneminde kadroya katılan Morata, Trabzonspor maçında 84. dakikada attığı şık golle farkı 2’ye çıkardı. Süper Lig’de 5, Türkiye Kupası’nda ise 1 kez gol sevinci yaşadı.