Galatasaray 3 puanın peşinde

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Galatasaray, bugün 3 puan için İttifak Holding Konyasspor ile savaşacak.

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor’u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda Berkan Kutlu ile Marcao cezalı oldukları için maçta forma giyemeyecek.

Nef Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig’in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 2’şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 14 puan topladı.

Ligde mağlubiyeti olmayan İttifak Holding Konyaspor ise 3 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda 14 puan elde etti.

Galatasaray’da iki cezalı

Galatasaray’da iki futbolcu cezaları nedeniyle İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı oyuncular Berkan Kutlu ile Marcao, cezalı oldukları için müsabaka kadrosunda yer alamayacak.