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Galatasaray, 34. Haftada 4-1 Kazandı

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KAZANDIĞI ÖNEMLİ MAÇ

Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Net Global Sivasspor’u 4-1’lik bir skorla mağlup etti. Bu önemli karşılaşmanın ardından, ezeli rakibi Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe DERBİDE KAYBETTİ

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 1-0’lık bir skorla mağlup oldu. Bu sonuç, Galatasaray’ın bu hafta şampiyon olma ihtimalini gözler önüne serdi. Galatasaray, ligde 8 puan farkla zirvede yer alıyor. Ligin sona ermesine 4 hafta kalırken, sarı – kırmızılıların 12 puanının 4 puanını alması durumunda şampiyonluğunu ilan etmesi mümkün.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Galatasaray, Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor’u yenerse ve Fenerbahçe, RAMS Başakşehir deplasmanında puan kaybı yaşarsa, sarı – kırmızılılar, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir. Bu durum, Galatasaray taraftarları için büyük bir heyecan ve beklenti yaratıyor.

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