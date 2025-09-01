Galatasaray, 4 Maçta Puan Kaybetmedi

GALATASARAY LİGDE FIRTINA GİBİ ESİYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in ilk dört haftasında kayıpsız geçerek en çok gol atan takım olmayı başardı. Son şampiyon, 2025-2026 sezonuna oldukça iyi bir başlangıç yaparak, milli maçlar için verilen araya lider girmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, oynadığı dört karşılaşmada galip gelirken, bu dört maçtan da 3 puanla ayrıldı ve puan kaybı yaşamayan tek takım oldu. Takım, ligde Gaziantep FK ve Kayserispor ile deplasmanda, Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor ile kendi sahasında oynadı.

HOCA’DAN SAHA GÜCÜ

Liderlik koltuğunu koruyan Galatasaray, milli aranın ardından Eyüpspor ile karşılaşacak. Takım, hem hücumda hem savunmada gösterdiği sağlam performansla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, toplam 13 gol atarak bu alanda zirveye yerleşti. Savunmadaki etkileyici performanslarıyla da sadece 1 gol yiyerek en az gol yiyen takımlar arasında yer alıyor. Uruguaylı kaleci Fernando Muslera’nın ardından kaleyi devralan Günay Güvenç, kurtarışlarıyla göz doldurdu.

GOL SAYISI ARTILIYOR

İlk dört hafta içerisinde en çok gol atan futbolcular ise Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı oldu; her iki isim de 3 gol sevinci yaşadı. Diğer skorer oyuncular arasında Mauro Icardi ve Victor Osimhen 2’şer gol atarken, Leroy Sane ile Davinson Sanchez de 1 gol kaydetti. Ayrıca, Fatih Karagümrük karşılaşmasında Fatih Kurucuk kendi kalesine bir gol attı.

İKİNCİ BAHARDA YENİ YÜZLER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dört maçta toplamda 20 futbolcusuna forma şansı verdi. Bu futbolculardan 12’si tüm müsabakalarda görev alırken, Günay Güvenç ve Abdülkerim Bardakcı ise sahada kalmayı başardı. Genç defans oyuncusu Arda Ünyay da hazırlık maçlarındaki performansıyla bir karşılaşmada şans buldu.

TRANSFERLERDEN VERİMLİ PERFORMANS

Yeni transferlerden olan Leroy Sane, ligde oynadığı dört karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle katkı sağladı. Sane, bu istatistikleri Kayserispor maçı sırasında gösterdi. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde sakatlanan Mauro Icardi, 281 gün aranın ardından Fatih Karagümrük mücadelesiyle sahalara dönerken, bu sezon 3 maçta forma giyerek goller buldu. Victor Osimhen ise, geçtiğimiz sezonun gol kralı olarak, iki maçta rakip fileleri havalandırdı.