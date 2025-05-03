Galatasaray 4, Sivasspor 1 Maç Sonucu!

İSTANBUL’DA GALATASARAY RAHAT BİR GALİBİYET ALDI

Trenderol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Sivasspor’u ilk yarıda bulduğu gollerle 4-1’lik skorla mağlup etti. Maçın heyecanı, ilk yarıdaki gollerle başladı. Galatasaray, özellikle öne geçtiği anlarla rakibini etkisiz hale getirdi.

İKİNCİ YARI DA GOLLERE TANIKLIK ETTİ

Maçın ikinci yarısında 47. dakikada Lemina’nın pasında sağ kanatta topla buluşan Sallai, pasını Osimhen’e aktardı. Osimhen’in penaltı noktasının üzerinde yaptığı vuruşta meşin top ağlarla buluştu ancak hakemin VAR’dan gelen uyarıyla ofsayt nedeniyle golü iptal etti. 69. dakikada Osimhen’in pasında topu alan Yunus Akgün, ceza yayı üzerine kadar gidip vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. Mücadelenin 89. dakikasında ise Pritchard’ın ceza yayı üzerinde Mertens’in müdahalesiyle düştüğü pozisyonda Koita’nın vuruşu da VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Mücadelenin hakemleri Ozan Ergün, Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar oldu. Galatasaray kadrosunda Muslera, Sallai, Sanchez (Kaan Ayhan dk. 70), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Jakobs dk. 25), Torreira (Berkan Kutlu dk. 86), Lemina (Gabriel Sara dk. 71), Yunus Akgün, Morata, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen (Mertens dk. 70) yer aldı. Yedekler arasında Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Ahmed Kutucu, Cuesta ve Frankowski bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, güçlü bir performans sergiledi. Sivasspor kadrosunda Ali Şaşal, Murat Paluli, Radakovic, Samba Camara, Ziya Erdal, Tolga Ciğerci, Moutoussamy (Poungouras dk. 46), Bekir Böke (Koita dk. 46), Efkan Bekiroğlu (Pritchard dk. 46), Garry Rodrigues (Simic dk. 71) ve Rey Manaj (Emrah Başsan dk. 84) mücadele etti. Yedeklerde Arda Erdursun, Menig, Sonko, Emirhan Başyiğit ve Turgunbayev bulunuyordu. Teknik direktör Rıza Çalımbay önderliğindeki Sivasspor, maçta istediği sonucu almasa da mücadeleci bir görüntü sergiledi.

GOLLER VE SARILAR

Maçta goller, 9. dakikada Torreira, 15. ve 31. dakikada Osimhen ve 21. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın katkılarıyla Galatasaray’dan gelirken, Sivasspor’un tek golü 33. dakikada Rey Manaj’dan geldi. Ayrıca, sarı kartlar Mertens (Galatasaray), Rey Manaj ve Koita (Sivasspor) için verildi.