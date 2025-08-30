Haberler

Galatasaray, 4’te 4 yaptı

Galatasaray, Çaykur Rizespor’a karşı aldığı galibiyetle Trendyol Süper Lig’deki 4. maçını da kazanarak 4’te 4 yapmış oldu. Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi ve maç sonunda 3-1’lik skor ile galip ayrıldı.

PUANINI ARTIRDI

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 4. maçını da kazanmış oldu. Topladığı 12 puan ile ligdeki konumunu güçlendirdi. Cimbom, bu sezonki lig mücadelelerinde Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Kayserispor ile de galip geldi.

Darende Festivali’nde Sinan Akçıl Konseri

Malatya'nın Darende ilçesinde gerçekleştirilen 72. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde, şarkıcı Sinan Akçıl kamuflaj kıyafetiyle sahne alarak hayranlarına keyifli anlar yaşattı.
Hatayspor, 1-1 berabere kaldı

Hatayspor'un İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta, Hatayspor teknik direktörü Almeida, takımın performansını övdü. İstanbulspor'un hocası Avcı ise galibiyet isteğini dile getirdi.

