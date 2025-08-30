Galatasaray, 4’te 4 yaptı

GALATASARAY 4’TE 4 YAPTI

Galatasaray, Çaykur Rizespor’a karşı aldığı galibiyetle Trendyol Süper Lig’deki 4. maçını da kazanarak 4’te 4 yapmış oldu. Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi ve maç sonunda 3-1’lik skor ile galip ayrıldı.

PUNANINI ARTIRDI

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 4. maçını da kazanmış oldu. Topladığı 12 puan ile ligdeki konumunu güçlendirdi. Cimbom, bu sezonki lig mücadelelerinde Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Kayserispor ile de galip geldi.