Galatasaray 4000. golünü attı

GALATASARAY’IN TARİHİ ANI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. hafta mücadelesinde sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. RAMS Park’ta gerçekleşen karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de 68’inci sezonunu geçirirken, rakip kaleleri 4 bininci kez havalandırmayı başardı. Galatasaray, toplamda 2235 maça çıkarak, rakip fileleri 3999. kez sarstı.

SANUCULARIN YÜKSELİŞİ

Maçın ilk yarısında Davinson Sanchez’in attığı golle Galatasaray, ligdeki 4 bininci golünü kaydetti. Kolombiyalı savunmacı, bu golle Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Celal açıklama ile yeni bir döneme geçiş yaptı ve takım, başarılarına devam etmeyi hedefliyor.