Galatasaray 4000. golünü attı

GALATASARAY’IN TARİHİ ANI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. hafta mücadelesinde sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. RAMS Park’ta gerçekleşen karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de 68’inci sezonunu geçirirken, rakip kaleleri 4 bininci kez havalandırmayı başardı. Galatasaray, toplamda 2235 maça çıkarak, rakip fileleri 3999. kez sarstı.

SANUCULARIN YÜKSELİŞİ

Maçın ilk yarısında Davinson Sanchez’in attığı golle Galatasaray, ligdeki 4 bininci golünü kaydetti. Kolombiyalı savunmacı, bu golle Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Celal açıklama ile yeni bir döneme geçiş yaptı ve takım, başarılarına devam etmeyi hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Milli Mühendislik Kabiliyetimiz Teminatımızdır.” dedi. TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği düzenleniyor. Gençlerin heyecanı, Türkiye’nin geleceğini inşa edecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde Hızırreis platformunu inceledi ve gençlerin savunma mühendisliği alanındaki rolüne vurgu yaptı.
Tokat’ta Otomobil Devrildi, 3 Yaralı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Erol Varol ve iki yolcu yaralanarak hastaneye sevk edildi.

