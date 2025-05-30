Galatasaray, 5. Yıldızı Aldı

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞU BORGO-MAVİLİLERE PARA KAZANDIRDI

Galatasaray, Süper Lig’de elde ettiği şampiyonlukla birlikte 5. yıldızını takarak Trabzonspor’a önemli bir maddi kazanç sağladı. Trabzonspor ile Galatasaray arasında gerçekleşen transfer anlaşmasında, Eren Elmalı’nın bonusu devreye girdi. Eren Elmalı, devre arasında Trabzonspor’dan Galatasaray’a 3.5 milyon euro bonservis ücreti artı 500 bin euro bonus karşılığında transfer olmuştu.

BONUSLA KASAYA GİRİYOR

Sarı-Kırmızılı takımın şampiyon olmasının sonucunda, bu şampiyonu bonusu da devreye girdi. Böylelikle, Bordo-Mavili kulüp 500 bin euro yani 22 milyon TL ek kazanç sağlamış olacak. Trabzonspor, Eren Elmalı’nın yerine Gaziantep FK’dan transfer ettiği Mustafa Eskihellaç için 15 milyon TL bonservis bedeli ödemişti. Mustafa Eskihellaç, sergilediği performansla A Milli Takım’a yükselerek dikkatleri üzerine çekti.