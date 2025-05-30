Galatasaray, 5. yıldızı taktı

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞU

Süper Lig’de 25. şampiyonluğunu elde eden ve 5. yıldızını takan Galatasaray, ligin 38. ve son haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. Oynadığı 35 maçta 29 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 yenilgiyle 92 puan toplayan Galatasaray, ligi galibiyet ile tamamlamayı hedefliyor. Başakşehir ise 54 puan ile 5. sırada bulunuyor.

ÇAĞDAŞ ATAN’IN CEZASI

Maç öncesi önemli bir konu ise Galatasaray Teknik Direktörü Çağdaş Atan’ın sahada olmaması. PFDK’nin açıklamasına göre, Çağdaş Atan’a, Kasımpaşa ile oynanan maçta rakip takım mensuplarına yönelik hakareti sebebiyle 2 maç men cezası ve 58 bin 500 lira para cezası verilmiş. Ayrıca, maç sonrası rakip takım mensubuna sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle de aynı miktarda bir ceza daha almış. Bu nedenle, Çağdaş Atan bu kritik mücadelede yer alamıyor.