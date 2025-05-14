Galatasaray, 63. Kupayı Kazandı

GALATASARAY 63. ZİRAAT TURİYE KUPASI’NI KAZANDI

63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray, 19. kez kupayı müzesine götürdü. Kupayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun elinden alan sarı-kırmızı futbolcular, büyük bir sevinç yaşadı. Galatasaray, Gaziantep Stadyumu’nda oynanan finalde Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz’ın golleriyle rakibini farklı bir skorla geçti. Bu sonuçla Galatasaray, 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.

MAÇ SONRASI COŞKU DORUĞA ULAŞTI

Kupayı kazanmanın ardından Galatasaraylı oyuncular ve taraftarlar coşkuyla sevincini paylaştı. Maçın hemen ardından kurulan platforma çıkan Galatasaray futbolcuları, teknik ekip ve diğer personel, madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan aldı. Hacıosmanoğlu, madalya takdiminden sonra 63. Ziraat Türkiye Kupası’nı takım kaptanı Fernando Muslera’ya teslim etti. Kupayı alan kaptan Muslera, takım arkadaşlarının yanına giderek onlarla birlikte kupayı coşkuyla havaya kaldırdı.

TARAFTARLA KUPA SEVİNCİ PAYLAŞILDI

Galatasaray takımının ve taraftarların coşkusu, kupanın havaya kaldırılmasının ardından zirveye ulaştı. Sarı-kırmızı futbolcular, kupa ile tribünlere giderek şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla birlikte doyasıya yaşadı. Bu zafer, Galatasaray camiası için unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yer etti.