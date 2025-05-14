Galatasaray, 63. Türkiye Kupası’nı Kazandı

GALATASARAY 63. TÜRKİYE KUPASI’NIN SAHİBİ OLDU

Futbol dünyasında Ziraat Bankası sponsorluğunda gerçekleştirilen 63. Türkiye Kupası, Galatasaray’ın zaferiyle sonuçlandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963 sezonundan bu yana düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonuyla birlikte Federasyon Kupası adıyla anılmaya başladı. 1992-1993 sezonundan itibaren ise organizasyonun adı yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi. Bu sezon gerçekleştirilen 63. Türkiye Kupası final maçı, Gaziantep Stadı’nda yapıldı. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen’in (2) golleriyle maçı 3-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

GALATASARAY REKORUNU GELİŞTİRDİ

Türkiye Kupası’nın en çok kazanan takımı olan Galatasaray, bu sezon 19. kez şampiyonluk yaşadı. Türkiye’nin en önemli ikinci ulusal futbol turnuvasında, 24. kez final oynayan sarı-kırmızılı ekip, böylelikle 19. kez kupayı kaldırma başarısını gösterdi. Galatasaray, organizasyonun ilk dört sezonunda da kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip. 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 dönemlerinin ardından bu sezon da kupanın sahibi oldu.

TRABZONSPOR 8. KEZ HÜSRAN YAŞADI

Trabzonspor, Türkiye Kupası tarihinde 17. kez finalde mücadele etti ancak 8. hüsranını yaşadı. Bordo-mavili ekip, geçmişte 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaşırken, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013 ve 2023-2024 yıllarındaki finallerde ise sahadan mutsuz ayrıldı.

TÜRKİYE KUPASI FİNALİSTLERİ VE KUPA SAYILARI

Türkiye Kupası’nın 63 yıllık geçmişinde finale yükselen takımlar ve kazandıkları kupa sayıları özetle şöyle şekilleniyor: Türkiye Kupası finallerini kazanan takımlar, sezonlara göre finallerdeki rakipleri ve maç sonuçları listesi de mevcut.