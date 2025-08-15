Haberler

Galatasaray, 7 Maçta Gol Yemedim

GALATASARAY’IN MUHTEŞEM PERFORMANSI

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük’ü 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu zaferle birlikte son 7 resmi müsabakada kalesini gole kapatmış oldu. Galatasaray, en son 3 Mayıs tarihinde Sivasspor ile oynadığı lig maçında gol yemişti.

SON MAÇLARDAKİ BAŞARILAR

Cimbom, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası dahil olmak üzere oynadığı tüm maçları gol yemeden tamamlıyor. İşte Galatasaray’ın oynadığı son 7 müsabaka:

– Trabzonspor 0-2 Galatasaray
– Galatasaray 3-0 Kayserispor
– Göztepe 0-2 Galatasaray
– Trabzonspor 0-3 Galatasaray
– Galatasaray 2-0 RAMS Başakşehir
– Gaziantep FK 0-3 Galatasaray
– Galatasaray 3-0 Fatih Karagümrük

Bu sonuçlarla Galatasaray, üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor.

