Galatasaray, 91 Gol Atıp Şampiyon Oldu

GALATASARAY’IN EFSANE SEZONU

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de toplamda 91 gol atarak dikkat çekici bir başarı elde etti. Bu goller 17 farklı futbolcudan geldi. Takım, Süper Lig şampiyonu olurken, aynı zamanda ligin en golcü ekibi olarak sezonu tamamladı. Oynadığı 36 maçta rakip ağları toplam 91 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, gol oranları ile ön plana çıkmayı başardı.

GOL KRALI VE TAKIMIN GOLCÜLERİ

Süper Lig’de Galatasaray’ın en çok gol atan oyuncusu Victor Osimhen oldu ve bu performansıyla gol kralı unvanını kazandı. Takımda Osimhen’in ardından Barış Alper Yılmaz 12 golle ikinci sırada yer alırken, Yunus Akgün ise 7 golle üçüncü oldu. İkinci transfer dönemiyle takıma katılan Alvaro Morata 6 gol atarken, takımdan ayrılan Belçikalı Michyt Batshuayi 5 gol sevinci yaşadı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi de 4 gol kaydetti.

SAVUNMADAN GOL KATKISI

Galatasaray’ın savunma oyuncuları da hücuma önemli katkılarda bulunarak toplamda 7 gol attı. Savunmanın merkezindeki Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı, özellikle duran toplardan goller buldu. Ikisi de 3 gol atarken, Kaan Ayhan ise 1 gol kaydetti.

KALECİNDEN GOL SEVİNCİ

Kaleci Fernando Muslera, sezonu golle kapadı. Uzun yıllardır Galatasaray forması giyen Muslera, bu sezon Kayserispor karşısında kullandığı penaltıdan gol attı. Muslera, Galatasaray kariyerini toplamda 2 golle tamamladı.

KENDİ KALESİNE GOL ATAN FUTBOLCULAR

Galatasaray’ın beleş gol sevinci, rakip takım futbolcularının kendi kalesine attıkları 3 golle geldi. Semih Güler (Adana Demirspor), Ali Şahin Yilmaz (Trabzonspor) ve Fidan Aliti (Corendon Alanyaspor), sarı-kırmızılılara karşı oynadığı maçlarda meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. Ayrıca, Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray’ın evinde konuk ettiği Adana Demirspor’un maçtan çekilmesi sebebiyle karşılaşma 3-0’lık skorla Galatasaray lehine tescillendi.

GALATASARAY’IN GOL ATAN FUTBOLCULARI

Galatasaray’da Trendyol Süper Lig’de bu sezon gol atan futbolcular:

– Victor Osimhen: 26

– Barış Alper Yılmaz: 12

– Yunus Akgün: 7

– Alvaro Morata: 6

– Dries Mertens: 5

– Michyt Batshuayi: 5

– Lucas Torreira: 5

– Mauro Icardi: 4

– Abdülkerim Bardakcı: 3

– Davinson Sanchez: 3

– Roland Sallai: 2

– Kerem Aktürkoğlu: 2

– Gabriel Sara: 2

– Kaan Ayhan: 1

– Ahmed Kutucu: 1

– Fernando Muslera: 1

– Mario Lemina: 1

– İSTANBUL