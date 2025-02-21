Galatasaray’a Ağır Eleştiriler: Takım Dağınık



AVRUPA’DA YETERSİZLİK VE ELEŞTİRİLER





Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ne veda etmesiyle birlikte sert eleştiriler gündeme geldi. Özellikle maçın özeti olarak gösterilen “Bu maçın özeti, Genk’in üçüncü stoperine sahada yer bulma çabasıdır.” ifadesi dikkat çekti. Transfer edilen Nelsson, Lemina ve 8 milyon gibi yüksek bir bedelle alınan Cuesta’nın sürekli farklı pozisyonlarda oynatılması büyük tepki topladı. Galatasaray’ın taktiksel dağınıklığı ve sistem eksikliği önemli bir sorun olarak vurgulandı.



SAVUNMA SORUNLARI VE LİGDEKİ BAŞARI





Buruk’un savunma tercihleri, Avrupa’da büyük soru işaretleri yarattı. “Galatasaray, Avrupa’da gol yeme rekoru kırdı ama ligde sadece 3 beraberliği var. İşte ligin seviyesi!” şeklinde yorumlar yapıldı. Avrupa’da fizik gücü yüksek takımlara karşı zorluk çeken Galatasaray’ın Türkiye Ligi’nde az puan kaybetmesi, kalite farkını açığa çıkardı. Takımda Günay Güvenç ve Osimhen dışında savaşan kimsenin olmaması dikkat çekti. Buruk’un derbiyi düşünerek yaptığı değişiklikler, takımın Avrupa’da hedefsiz kaldığını gösterdi. “Galatasaray’ın tek planı Osimhen’e ulaşmaktı!” ifadesi, eleştirilerin yoğunlaşmasına neden oldu.









Savunma kurgusundaki dağınıklık ve plansız oyun Galatasaray’ın turnuvadan elenmesinin başlıca sebebi olarak gösterildi. Alkmaar’ın genç oyuncularının fırsatları harcaması, skoru daha da farklı olmaktan kurtardı. Buruk’un B planının eksikliği, Avrupa seviyesindeki sıkıntıları ortaya koydu. “Osimhen, müthiş bir kazanma duygusuyla oynadı ama yeterli olmadı.” şeklindeki yorumlar, Nijeryalı yıldızın performansının diğer oyunculardan farklı olduğunu ortaya koydu.



LİGE FOKUS VE DESTEK ÇAĞRISI





Galatasaray’ın artık lige odaklanması gerektiği vurgulandı. Taraftarların derbide daha sakin olması ve kendi oyuncularını desteklemeleri gerektiği ifade edildi. Bu durum, takımın yeniden odak noktası haline gelmesi açısından önemli bir gereksinim oluşturuyor.