Galatasaray’a Farklı Yenilgiyle Veda Ettik

SONUÇ HÜSRANI

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray’a 5-1 mağlup olarak turnuvadan elenen TÜMOSAN Konyaspor’da teknik direktör Recep Uçar, alışık olmadıkları bir yenilgiyle kupaya veda ettiklerini belirtti. Maç sonunda Konya Büyükşehir Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında, finale çıkamamış olmanın üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi. Uçar, “Çok hayal kurmuştuk. İlk oynadığımız Kepez maçından itibaren, ne kadar istediğimizi bu ana kadar belli etmiştik” şeklinde konuştu. Bu akşam itibarıyla maalesef kupa yolculuklarının sona erdiğini ifade etti.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Konyaspor’un kupadaysa şimdiye kadar etkili bir performans sergileyip son 14 takım arasına girmesinin ardından yarı finale geçtiklerini vurguladı. Özellikle en zor grupta elemeleri geçip lider olarak toplamda yalnızca 1 gol yiyip 18 gol atarak finale yaklaştıklarını kaydetti. Ancak, bu maçta “maalesef istediklerini yapamadıklarını” belirtti. Uçar, genel anlamda standartlarının altında bir oyun sergilemelerinin de altını çizerek, “İlk kez bu kadar etkisiz bir performans gösterdik” dedi.

TAKIMA YÖNELİK DESTEK

Uçar, oyuncularının kupa süresince büyük bir efor sarf ettiğini ifade etti. Son 7 maçta 5 galibiyet alarak büyük bir başarı gösterdiğini aktardı ve onlara haksızlık edemeyeceğini belirtti. “Sonuç ne olursa olsun, onların bugüne kadar ortaya koyduğu mücadeleden dolayı hepsiyle gurur duyuyorum” diye ekledi. Ağır yenilginin sorumlusunun kendisi olduğunu net bir şekilde ifade etti; “Coşkulu bir oyun oynamak istedik. Yeri geldiğinde riskler aldık. Karşılığını alamadık.” sözleriyle düşüncelerini tamamladı.