Galatasaray’a Fenerbahçe Galibiyetinde Prim Desteği

DERBİ GALİBİYETİ ÖNEMLİ BİR BAŞARI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi Victor Osimhen’in iki golüyle 2-1 yenerek yarı finale yükselmeyi başardı. Bu önemli başarıyla birlikte sarı-kırmızılı takım, galibiyetin ardından verilecek prim konusunu da gündeme getirdi.

PRESIDENT DURSUN ÖZBEK FUTBOLCULARI TEŞEKKÜR ETTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, maç sonrası Kemerburgaz’da futbolcularıyla buluştu. Cezası nedeniyle Ülker Stadyumu’nda yer alamayan Özbek, takımını Kemerburgaz’da karşılayarak oyuncularını tek tek tebrik etti. Derbiden önce futbolcularına özel bir prim sözü veren Özbek, galibiyetin ardından bu primin 50 milyon TL (yaklaşık 1.2 milyon euro) olduğunu duyurdu. Galatasaraylı futbolcular, bu karşılığında büyük sevgi göstererek alkışlarla başkan Özbek’e teşekkür etti.