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Galatasaray’a Gabriel Sara için Teklif

GALATASARAY’IN YILDIZ OYUNCUSUNA TEKLİF GELDİ

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da, yıldız oyunculara gelen teklifler devam ediyor. Son olarak, Rusya’dan beklenmedik bir teklif geldi. Beşiktaş’tan Gedson Fernandes’i alamayan Zenit, yönünü Galatasaraylı Gabriel Sara’ya çevirmiş durumda.

ZENİT’İN TEKLİFİ DİKKAT ÇEKİYOR

Rus kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu için sarı-kırmızılılara 15 milyon euro teklif etti. Bununla birlikte, Zenit Gabriel Sara’ya yıllık 4,5 milyon euro maaş önerdi. Bu teklif, Galatasaray’da aldığı 2,3 milyon euronun neredeyse iki katı oluyor. Ancak Galatasaray yönetimi ve Gabriel Sara, bu teklife olumsuz yanıt verdi.

BREZİLYALI OYUNCUNUN PLANI DEĞİŞMİYOR

Brezilyalı futbolcunun şu an için takımdan ayrılma planı bulunmadığı ifade ediliyor.

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