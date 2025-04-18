Galatasaray’a Kötü Haber Geldi, Cezalı!

GALATASARAY’A KÖTÜ HABER

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında RAMS Park’ta gerçekleşen Bodrum FK maçında beklenmedik bir gelişme yaşadı. 31. dakikada atılan uzun topta hava topuna çıkan Barış Alper, Herelle’e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve bu nedenle cezalı duruma düştü.

Sarı-kırmızılı takımın önemli oyuncularından biri olan milli futbolcu, ligin 33. haftasında deplasmanda oynanacak Eyüpspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Bu durum, Galatasaray için ciddi bir eksiklik anlamına geliyor.