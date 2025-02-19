Galatasaray’a Morata’dan Kötü Haber Geldi

SALDIRILARA HAZIRLIK SÜRECİ

Galatasaray, Süper Lig’de önemli bir derbiye yaklaşırken, sarı-kırmızılı ekipte sakatlıklarla ilgili olumsuz haberler peş peşe geldi. Özellikle alınan yeni bilgiler, teknik direktör Okan Buruk’un tüm stratejilerini altüst edecek gibi görünüyor. Takım, Çaykur Rizespor maçı sonrası büyük bir şok yaşadı: Süper yıldız oynamayacak.

ALVARO MORATA’DAN KÖTÜ HABER

Galatasaray’ın yeni transferi Alvaro Morata’dan gelen kötü haber, taraftarları tedirgin etti. İspanyol oyuncu, AZ Alkmaar ile oynanan maçta sakatlandı ve durumu ciddiyetini koruyor. Morata, MR görüntülemesine alındı ve bu sonuçlar endişe yaratıyor. Spor kulislerinde dolaşan bilgilere göre, Alvaro Morata’nın MR sonuçlarını Yener İnce Florya’da inceleyecek.