Galatasaray’a Osimhen’den Kötü Haber Geldi

OSIMHEN’DEN KÖTÜ HABER

Galatasaray’a Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’den milli takım maçında üzücü bir haber geldi. Takımın yıldız golcüsü olan Osimhen, Nijerya’nın Ruanda karşısında oynanan karşılaşmada ilk 11’de yer aldı. Ancak, maçın 34. dakikasında yaşadığı bir sakatlık sebebiyle oyun dışı kaldı. Osimhen’in acı içinde yere düştüğü anlar dikkat çekti.

SAĞLIK EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Osimhen, sağlık ekiplerinin çabaları sonrasında saha kenarına alınarak 36. dakikada oyundan çıkartıldı. Sakatlığı ciddi görünürken, futbolseverler ve Galatasaray camiası Osimhen’in durumu hakkında endişe taşıyor. Şimdi herkes, golcünün sağlık durumu ve ne zaman sahalara döneceği konusunda bilgi bekliyor.