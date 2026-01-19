Galatasaray’a Radikal Öneri: Fatih Terim Dönsün

Galatasaray’da kötü oyun ve yaşanan puan kayıpları, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında ciddi endişelere neden oldu. Şampiyonluğun kaybedileceğine dair korkular artarken, yazar Rasim Ozan Kutahyalı’dan dikkat çeken bir öneri geldi. Beyaz Futbol programında değerlendirmelerde bulunan Kutahyalı, Fatih Terim’in 1 Haziran 2026’ya kadar takımı çalıştırması gerektiğini savundu. Bu fikrin kendisine ait olduğunu vurgulayan Kutahyalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek veya diğer yöneticilerle bu konuda herhangi bir görüşme yapmadığını belirtti.

FATİH TERİM ÖNERİSİ

Kutahyalı programda, “Bu seneyi Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklar. Üzülerek utanarak söylüyorum, 2026 şampiyonu Fenerbahçe olacak gibi gözüküyor. Trend bu yöne gitmiş gözüküyor.” ifadelerini kullandı. Atletico Madrid maçına dair de umutlu olmadığını dile getiren yazar, gerçekçi bir değerlendirme yapılması gerektiğini vurguladı. Kutahyalı, “Okan Buruk hafif şanzımanı dağıttı desek yanlış olmaz.” diyerek, mevcut durumun ciddiyetine dikkat çekti.

RADİKAL BİR ÇARE

Bu noktada, Galatasaray’ı canlandırmak için radikal bir önlem öneren Kutahyalı, “Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Okan Buruk ile de konuşularak kendisi de kabul ederse, 1 Haziran’a kadar Fatih Terim’i geri getirmektir. Başka çare yok yemin ediyorum gerçek.” şeklinde bir çıkışta bulundu. Takımın psikolojik durumunun kötü olduğuna dikkat çeken Kutahyalı, bazen böyle radikal teklifler getirilmesi gerektiğini belirterek, “Takımın başına geç, takımı canlandır.” ifadelerini kullandı.