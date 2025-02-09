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Spor

Galatasaray, Adana Demirspor İle Karşılaşıyor

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GALATASARAY, ADANA DEMİRSPOR’U AĞIRLAYACAK

Lider konumda bulunan Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında bu akşam Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta gerçekleşecek olan maç, saat 19.00’da başlayacak ve karşılaşmanın hakemliğini Oğuzhan Çakır üstlenecek.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde bugüne kadar 21 maça çıkarak 18 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Namağlup bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray, 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

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