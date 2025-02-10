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Spor

Galatasaray-Adana Demirspor Maçı Olaylı Bitti

galatasaray-adana-demirspor-maci-olayli-bitti

AVRUPA MEDYASINDA YANKI BULDU

Galatasaray, Adana Demirspor karşılaşmasında yaşanan konuk takımın sahadan çekilmesi durumu, Avrupa basınında geniş şekilde yer buluyor. Fransa’nın FOOT MERCATO gazetesi, “Galatasaray-Adana Demirspor fiyaskosunun ardından Türk futbolu parçalandı. Çılgınca bir olay” ifadelerini kullanıyor.

Türk FUTBOLUNDA BÜYÜK SORUNLAR

Bu olay, Türk futbolunun mevcut durumunu tartışmaya açarken, Avrupa medya kuruluşları da durumu eleştiriyor. Yaşanan gelişmelere bağlı olarak Türk futbolunun geleceği hakkında olumsuz yorumlar yapılıyor. Avrupa’da futbol severler bu fiyaskonun Türk futbolunu nasıl etkileyeceğini merak ediyor.

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Adana Demirspor’un Galatasaray Maçından Çekilmesi

Galatasaray, Süper Lig'deki Adana Demirspor maçında, konuk takım 33. dakikada sahadan çekilince hakem Oğuzhan Çakır karşılaşmayı tatil etti.
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