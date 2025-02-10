Galatasaray, Adana Demirspor Maçını Mahkemeye Taşıdı

GALATASARAY’DAN AÇIKLAMA

Galatasaray, Adana Demirspor ile oynanan maçla ilgili bir açıklama yaptı. Yayınlanan açıklamada, olayın yargıya taşındığı belirtilerek adli mercilere gereken başvurunun yapıldığı ifade ediliyor.

MAÇ SÜRECİNİN ARAŞTIRILMASI

Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklama şu şekilde: “9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray – Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir.”