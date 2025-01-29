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Spor

Galatasaray Ajax İçin Amsterdam’a Uçtu

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MAÇ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Johan Cruijff Arena’da TSİ 23.00’te gerçekleşecek olan karşılaşmanın hazırlıklarını başarıyla tamamlayan Galatasaray, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden Amsterdam’a doğru yola çıktı. Takım otobüsü ile havaalanına ulaşan teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, taraftarların fotoğraf ve imza taleplerine olumlu yanıt vererek destekçileriyle etkileşimde bulundu.

GALATASARAY’IN MAÇ KADROSU

Galatasaray’ın bu önemli maça götüreceği kadroda şu isimler yer alıyor:

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