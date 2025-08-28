Galatasaray, Ajax ile eşleşti

GALATASARAY’IN KURA SONUCU

Turnuvaya doğrudan grup aşamasında katılacak olan Galatasaray, kura sonucunda Ajax ile eşleşti. Şimdi dikkatler, bu önemli mücadelenin takvimine çevrilmiş durumda. Futbolseverler, Galatasaray ile Ajax arasındaki maçın hangi şehirde oynanacağını ve tam olarak hangi günde gerçekleşeceğini merakla bekliyor. Karşılaşmanın İstanbul’da mı yoksa deplasmanda mı düzenleneceği ise fikstürle birlikte duyurulacak.

UEFA’DAN AÇIKLAMA TARİHİ

UEFA, ev sahibi ve deplasman programını 30 Ağustos Cumartesi günü ilan edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kuraları, Monako’da TSİ 19.00’da çekildi. Geçen yıl uygulanan prosedür aynen devam etti. Katılan 36 takım, katsayı puanlarına göre dört torbaya ayrıldı ve her ekip için 8 rakip belirlendi.

TORBALARIN DAĞILIMI

1. Torba: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

2. Torba: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

3. Torba: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya

4. Torba: Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat

FİKSTÜR AÇIKLANACAK TARİH

Şampiyonlar Ligi’nin fikstürü, maç tarihleri ve başlama saatleri 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak. Bu tarihten sonra Galatasaray’ın Ajax ile oynayacağı karşılaşmanın günü ve saati kesinleşmiş olacak.

MAÇ HAFTALARI

1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül – 1 Ekim 2025

3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu grup aşaması kura çekimine 4. torbadan katıldı.