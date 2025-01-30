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Spor

Galatasaray Ajax Karşısında Galibiyet Arıyor

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GALATASARAY VE AJAX’IN MAÇI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında bu akşam Hollanda’nın Ajax takımıyla karşı karşıya gelecek. Maç, Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da saat 23.00’te başlayacak. Başarılı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano, bu önemli karşılaşmayı yönetecek. Manzano’ya yardımcı hakemlik yapacak isimler ise Diego Barbero ve Angel Nevado olarak belirlendi. Ayrıca, karşılaşmanın dördüncü hakemi Guillermo Cuadra olacak.

Bu maç, her iki takım için de kritik bir öneme sahip. Galatasaray, grubundaki pozisyonunu sağlamlaştırmak için sahaya çıkıyor ve Ajax ile olan rekabet, takıma yeni bir motivasyon katıyor. Karşılaşma öncesinde istatistikler, iki takımın performanslarını ve geçmişteki karşılaşmalarını gözler önüne seriyor. Bu bilgiler, maçın sonucunu tahmin etmek için önemli bir referans noktası oluşturuyor.

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