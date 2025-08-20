Galatasaray, Akanji Transferini Bitirmek Üzere

GALATASARAY TRANSFER GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Süper Lig’in güçlü takımlarından Galatasaray’da savunma hattına yapılacak transferler merakla bekleniyor. Bu kapsamda gündemdeki isimlerden biri olan Manuel Akanji için yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray, Manchester City ile Akanji’nin transferi üzerine hem fikir olmak için görüşmelerini sürdürüyor. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, sarı-kırmızılı ekip bu transferi tamamlamaya oldukça yakın.

ANLAŞMA DETAYLARI AÇIKLANDI

Ayrıca, 15 milyon sterlinlik bonservis ücreti karşılığında anlaşma sağlamış olduğu iddia ediliyor ve Galatasaray’ın bu transfere yönelik çalışmaları bu hafta içerisinde tamamlamak istediği belirtiliyor. Fabrizio Romano, kulüplerin anlaşmanın ardından Galatasaray’ın 24 saat içinde Akanji’ye teklif sunacağını da ekliyor. Ancak, İsviçreli futbolcunun bu teklifi kabul edip etmeyeceği hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

AKANJI’DAN YORUM GELDİ

Manuel Akanji’ye yönelik bu transfer iddiaları sonrası, Fabrizio Romano’nun sosyal medya paylaşımına yorum yaparak konuyla ilgili bilgiden uzak olduğunu belirtti. Yıldız futbolcu, “Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum” ifadeleriyle durumu açıkladı. Kariyeri boyunca toplamda 447 maça çıkan Akanji, bu maçlarda 17 gol ve 10 asist kaydetti.