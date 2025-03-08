Galatasaray, Alanyaspor Deplasmanında Gözünü Zirveye Dikti

GALATASARAY, ALANYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 18. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 14 Şubat’ta saat 20.30’da oynayacağı bu maç için Antalya’ya gidip kamp yaptı. Ligdeki konumlarına bakıldığında, Galatasaray 20 galibiyet ve 5 beraberlikle 65 puan toplayarak lider durumdayken, Alanyaspor 31 puanla 12. sırada yer alıyor. Galatasaray, Alanyaspor karşısında galibiyetle ayrılarak, Fenerbahçe’nin bay geçtiği haftada puan farkını açmayı hedefliyor.

İKİ EKİBİN GEÇMİŞ PERFORMANSI

Galatasaray ve Alanyaspor, Süper Lig tarihinde 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 11 kez galip gelirken, Alanyaspor 3 defa rakibini mağlup edebildi. Ayrıca, 3 maç berabere tamamlandı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda 40 gol atarken, Alanyaspor 17 golle cevap verdi. Ligin ilk yarısındaki maçı Galatasaray, 1-0’lık skorla kazandı.

Galatasaray, son 4 maçında berabere kaldı. Önceki Süper Lig mücadelesinde Çaykur Rizespor’u mağlup eden takım, ardından Fenerbahçe ile 0-0, Kasımpaşa ile 3-3, Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor ile 0-0 ve UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. Süper Lig’de yenilmeyen tek takım olarak bu seriyi sürdürmek için sahaya çıkacak. Son 26 maçında 21 galibiyet ve 5 beraberlik alan Galatasaray, bu haftaki maça da moralli bir şekilde çıkıyor.

DEPLASMAN KARNESİ VE OYUNCU PERFORMANSLARI

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de deplasmanda oynadığı 12 maçtan 10 galibiyet, 2 beraberlik alarak 32 puan toplayarak zirvede bulunuyor. Son olarak dış sahada Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Takımın deplasman mağlubiyeti, 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor karşısında oldu. O tarihten sonra dış sahada 24 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, 20 maçta 16 golle Galatasaray’ın en çok gol atan oyuncusu durumunda. Osimhen, son karşılaşmada Kasımpaşa’ya 2 gol attı. Galatasaray’da Okan Buruk’un öğrencileri, Alanyaspor mücadelesinde sarı kart sınırındaki iki futbolcusuyla dikkat çekiyor.

TEKNİK DİREKTÖRLERİN REKABETİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu şimdiye kadar 2 defa karşı karşıya geldi. Bu maçlarda bir galibiyet alan Okan Buruk’un ekibi, bir maçta da berabere kaldı. Maçın hakemi Yasin Kol olacak; Kol’un yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Samet Çiçek yaparken, maçın 4. hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.