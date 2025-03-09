Galatasaray, Alanyaspor Deplasmanında Namağlup Devam Ediyor

GALATASARAY’IN ALANYASPOR MAÇI

Lider konumda bulunan Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. GAIN Park Stadı’ndaki maç saat 20.30’da başladı ve hakem Yasin Kol yönetti. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Hollandalı Pol van Boekel yer alıyor. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı bir şekilde yayınlanıyor.

KIRMIZI KARTIN NEDENİ

Galatasaray, Süper Lig’de geride kalan 25 maçta 20 galibiyet ve 5 beraberlik alarak yoluna namağlup devam ediyor. Topladığı 65 puan ile en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Öte yandan, Corendon Alanyaspor ligde 25 karşılaşmada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 31 puan elde etti. Akdeniz temsilcisi, 27. hafta öncesinde 12. sırada bulunuyor.

SEZONUN İLK MAÇI

Galatasaray, sezonun ilk yarısında 8. haftada Alanyaspor’u ağırladığı maçı 1-0’lık skorla kazanmıştı. Bugünkü karşılaşmanın kadrosunda Alanyaspor’un oyuncuları; Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Fatih, Coelho, Makouta, Vilhena, Yusuf, Sporar ve Lezama yer alıyor. Galatasaray ise Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Morata ve Osimhen ile sahaya çıkıyor. Günay, devre arasında koridorlarda yaşanan olaylar sonrası kırmızı kart gördü.