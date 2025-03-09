Galatasaray Alanyaspor Karşısında Zor Anlar Yaşadı

GALATASARAY’IN ALANYASPOR MAÇI İLK YARISINI GERİDE KAPATTI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Alanyaspor’a konuk oldu ve ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. Bu maçta sarı-kırmızılıların yedek kalecisi Günay Güvenç, soyunma odasına giderken kırmızı kart gördü.

TEKNİK DİREKTÖR VE YEDEK KALECİ HAKEME İTİRAZDA BULUNDU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaleci Günay Güvenç, devre arasında soyunma odası tünelinde hakem Yasin Kol’a itirazlarda bulundu. Bu itirazların sonucunda hakem Kol, Günay’a doğrudan kırmızı kart gösterdi. Sonuç olarak, Cimbom’un yedek kulübesinde kaleci kalmadı. Sahada bulunan Muslera’nın dışında sarı-kırmızılıların kaleci tercih şansı bulunmuyor.