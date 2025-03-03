Galatasaray, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

GALATASARAY’IN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı deplasman maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla start verdi. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yenilikçi bir ısınma ile başlayan idman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla sürdü.

ANTRENMAN DETAYLARI

Teknik Direktör Okan Buruk’un liderliğindeki antrenman, çift kale maçla son buldu. Sarı-kırmızılı ekip, 5 Mart Çarşamba günü saat 17.00’de yapacağı yeni idmanla hazırlık süreçlerine devam edecek.

– İSTANBUL