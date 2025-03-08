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Galatasaray, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

GALATASARAY’IN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını Belek’te gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde, idman dinamik ısınmayla başladı. Ardından, iki grup oluşturularak 10’a 2 pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik çalışmayla son buldu.

MAÇ ZAMANI YAKLAŞIYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında yarın saat 20.30’da Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, takımlar için büyük önem taşıyor.

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