Galatasaray Alanyaspor’u 3-1 Mağlup Etti

galatasaray-alanyaspor-u-3-1-maglup-etti

Süper Lig’de, 2025-2026 sezonunun 24. hafta heyecanı yaşandı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Joao Pereira’nın çalıştırdığı Alanyaspor, hakem Ali Şansalan’ın yönettiği karşılaşmada Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde kozlarını paylaştı. Galatasaray, konuk takım Alanyaspor’u 3-1’lik skorla mağlup ederek sahadan galip ayrıldı.

GALATASARAY, 3 PUANI 3 GOLLE KAZANDI

Mücadelenin 45+2. dakikasında Sacha Boey, Galatasaray’ı 1-0 öne taşıdı. İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona ererken, 49. dakikada Alanyaspor’dan Steve Mounie, skoru 1-1’e getirdi. Ancak, 58. dakikada Galatasaray, Lucas Torreira’nın kaydettiği golle tekrar öne geçti. Maçın 83. dakikasında Victor Osimhen, Galatasaray’ın farkı 2’ye çıkaran golünü attı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray maçı 3-1 kazanarak 3 puanı hanelerine yazdırdı.

FENERBAHÇE İLE PUAN FARKI 5 OLDU

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki puanını 58’e yükselterek, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5’e çıkardı. Alanyaspor ise 26 puanda kalarak 11. sıraya yerleşti.

3 MART’TA YENİDEN KARŞILAŞACAKLAR

Galatasaray, bir sonraki maçında 3 Mart Salı günü Türkiye Kupası’nda yine Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı takım, Süper Lig’deki bir sonraki mücadelesinde 10 Mart Salı günü Beşiktaş’a konuk olacak. Alanyaspor ise 9 Mart Pazartesi günü Süper Lig’de Gençlerbirliği’ni ağırlayacak.

