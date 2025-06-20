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Galatasaray, Alberto Bigarelli’yi Yardımcı Antrenör Olarak Atadı

ALBERTO BIGARELLİ YARDIMCI ANTRENÖR OLDU

Galatasaray, kadın voleybol takımında geçen sezonun ikinci yarısında başantrenörlük yapan Alberto Bigarelli’nin, gelecek sezon yardımcı antrenör olarak görev alacağını duyurdu. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “Galatasaray Kadın Voleybol Takımımızın 2024 – 2025 sezonu ikinci yarısında başantrenörlük görevini üstlenen Alberto Bigarelli, yeni sezonda yardımcı antrenörlük görevine getirilmiştir.” ifadesine yer verildi.

BIGARELLİ’NİN GÖREV SÜRESİ

Açıklamada, ayrıca Bigarelli’nin “2025-2026 sezonu sonuna kadar takımımızda yardımcı antrenör olarak görev yapacağı” belirtildi. Bu durum, takımın gelecek sezonunda sürpriz bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

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