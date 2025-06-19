Galatasaray, Alberto Costa’yı istiyor

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da iç ve dış transfer faaliyetleri hız kesmeden sürüyor. Bu süreçte önemli bir gelişme yaşandı. Ünlü futbol yorumcusu Ertem Şener, Galatasaray’ın transfer görüşmelerinde bulunduğu bir futbolcuyu kamuoyuna açıkladı.

ALBERTO COSTA İDDİASI

Ertem Şener, Galatasaray’ın transfer hedeflerini açıklarken şu ifadelere yer verdi: “Galatasaray, Juventus’un sağ beki Alberto Costa’yı istiyor. Sacha Boey olmuyormuş. Costa’nın fiziği çok iyi. 21 yaşında ve Portekizli. Bence faydalı olur. Ülkemizdeki Portekizli bekler hep başarılı olmuştu.” Bu transferin sarı-kırmızılı ekip için olumlu sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

AHMETCAN KAPLAN’A DİKKAT!

Ayrıca Ertem Şener, Galatasaray’ın Ajans futbolcu Ahmetcan Kaplan ile ilgili durumunu da ele aldı. “Ajax’ın stoperi Ahmetcan Kaplan’ın adı geçiyor. Hem yerli hem genç hem de uzun boylu. Her türlü iş yapar.” dedi. Bu açıklama, Galatasaray taraftarında transfer konusunda heyecan yarattı.